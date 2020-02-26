OGM Ormanspor'da Kikanovic ayrılığı

Sezon başından itibaren OGM Ormanspor'u sırtlayan ve ligin sayı krallığında 4. sırada bulunan Elmedin Kikanovic, Fransa’ya döndü.
Başkent ekibi paylaşımında "Başarılı basketbolcumuz Elmedin Kikanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kikanovic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Fransa Ligi’nde yer alan AS Monaco, Bosnalı forveti yeniden renklerine bağladığını belirtirken, sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğunu açıkladı.
31 yaşındaki basketbolcu 2017-2019 yılları arasında Monaco'da oynamış ve Fransa Kupası’nı kazanmıştı. Kikanovic, bu sezon 19 karşılaşmada ortalama 31 dakika süre aldı ve 19.3 sayı, 7.2 ribaund ve 1.3 asistlik performans sergiledi.
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