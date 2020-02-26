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TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı
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TFF 1. LİG'DE 25. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Ligin 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başkent ekiplerinden, Osmanlıspor'un 29 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Bülent Birincioğlu, Keçiörengücü'nün 2 Mart Pazartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile olan maçını Hakan Ceylan yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük:

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

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