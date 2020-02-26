TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

Ligin 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başkent ekiplerinden, Osmanlıspor'un 29 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Bülent Birincioğlu, Keçiörengücü'nün 2 Mart Pazartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile olan maçını Hakan Ceylan yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük:
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge
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