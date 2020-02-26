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Spor Toto avantajı yakaladı
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SPOR TOTO AVANTAJI YAKALADI

Spor Toto avantajı yakaladı

Spor Toto, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.

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 TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın sonunda Başkent ekibi 3-0 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü Çekya'nın Karlovy Vary kentinde oynanacak.

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