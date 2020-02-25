İsmet Taşdemir: Direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı

Başkent ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Hatayspor ile zor bir maça çıktıklarını dile getirdi.
Karşılaşmanın henüz başında futbolcusunun yaşamış olduğu sakatlığın dengeleri bozduğunu ifade eden teknik adam, "Pozisyon da bulduk. İki tane direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı. Oyun felsefemizi bozmadan kalan 10 maçta aynı şekilde oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz yere geliriz. Bugünkü maç için üzüntülüyüz, rakibimizi tebrik ederiz." dedi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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