Gençlerbirliği iznin ardından hız kesmedi

Haftayı 1-0'lık MKE Ankaragücü derbi galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği, bir günlük izinin ardından yeniden çalışmalara başladı. İlhan Cavcav Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapılan antrenman ısınma koşusu ve hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular günü son bölümde yaptıkları dört kaleli maç ile tamamladı.