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Gençlerbirliği iznin ardından hız kesmedi
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GENÇLERBİRLİĞİ İZNİN ARDINDAN HIZ KESMEDİ

Gençlerbirliği iznin ardından hız kesmedi

Süper Lig'de Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan ve puanını 27'ye çıkaran Gençlerbirliği, 1 günlük iznin ardından yeniden çalışmalara başladı.

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Haftayı 1-0'lık MKE Ankaragücü derbi galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği, bir günlük izinin ardından yeniden çalışmalara başladı. İlhan Cavcav Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapılan antrenman ısınma koşusu ve hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular günü son bölümde yaptıkları dört kaleli maç ile tamamladı. 
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