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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Başkent derbisinin tüm heyecanı C Blok'ta konuşuluyor... C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık, Efe Savaş ve Zafer Cem Özcan'ın yorumlarıyla Klasspor TV'de.

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Başkent derbisinin tüm heyecanı C Blok'ta konuşuluyor... Gençlerbirliği aldığı galibiyetle rahatlarken, Ankaragücü düşme hattından çıkamadı... Gençlerbirliği gözünden karşılaşmanın analizi ve taraftarlar arası gerilim programın ana konuları olacak... Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık, Efe Savaş ve Zafer Cem Özcan'ın yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın!

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