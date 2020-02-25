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Osmanlıspor deplasmanda kayıp
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OSMANLISPOR DEPLASMANDA KAYIP

Osmanlıspor deplasmanda kayıp

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Hatayaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Osmanlıspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun attığı golle Başkent ekibini 1-0 yendi. 

Alınan bu sonuçla Osmanlıspor, 21 puanla 15. sırada kalırken, Hatayspor ise puanını 48'e yükselterek en yakın takipçisi BB Erzurumspor ile puan farkını 6'ya yükseltti.

Başkent temsilcisi, Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

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