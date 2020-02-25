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Bölgesel Amatör Lig'de Ankara takımları ne yaptı?
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BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE ANKARA TAKIMLARI NE YAPTI?

Bölgesel Amatör Lig'de Ankara takımları ne yaptı?

Bölgesel Amatör Lig'de TKİ, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u takibini sürdürdü. Keçiören Bağlum Belediyespor ise kritik bir galibiyete imza attı. Ankara takımları bu hafta neler yaptı?

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19'uncu hafta mücadelelerinde Keçiören Bağlumspor, Devrek Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Zirve yarışını sürdüren TKİ spor ise, Bartınspor'u 1-0 ile geçti. Çubukspor deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 kaybederken, Haymana Belediyespor ise Çilimli Belediyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 

19 hafta sonunda BAL 6. grupta TKİ 40 puanla 2'nci sıradaki yerini korurken, Keçiören Bağlumspor 29, Çubukspor 27, Haymana Belediyespor ise 26 puanla haftayı noktaladı. 

Liderlik koltuğunda oturan Kırıkkale Büyük Anadoluspor ise, Beyköy Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 47 puanla zirvede yer aldı.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU

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