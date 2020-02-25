﻿
Ankaragücü neden kaybetti? Gençlerbirliği nasıl kazandı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ NEDEN KAYBETTİ? GENÇLERBİRLİĞİ NASIL KAZANDI?

Ankaragücü neden kaybetti? Gençlerbirliği nasıl kazandı?

Klasspor Tv'de her Pazartesi yayınlanan Haftanın Nabzı'nda, Pazar günü oynanan Başkent derbisi konuşuldu.

967 Okunma

Pazar günü Eryaman stadı'nda oynanan derbide Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından Haftanın Nabzı yorumcuları Bülent Atlas ve Müjdat Yalman değerlendirmelerde bulundu.

Ankaragücü'nün kaybetmemesi gereken bir maç olduğunu belirten Müjdat Yalman,  "Ankaragücü bana göre çok önemli bir maç kaybetti. Fenerbahçe maçından sonra bu maçı kaybetmemesi lazımdı bana göre. 3 puan almasada kaybetmediği zaman daha farklı bir yapıyla ayakta durabilme çarelerini arayacaktı. Hem Gençlerbirliği takımının sahada oyun anlayışıyla Ankaragücü'nün oyun anlayışı arasındaki farklılık iki takımın da kontra atağa dayalı oyun anlayışıyla  birlikte bir tane golün maçı kazanacak noktaya gelmesi 80. dakikada da defans hatası bana göre yapan Ankaragücü, maçı kaybetti." dedi.

Bülent Atlas, Hamza Hamzaoğlu'nun Ankaragücü'nü çok iyi analiz ettiğini vurgulayarak  "Ben bir şey söyledim. Bu maç taktik savaşı olacak. Hamza Hamzaoğlu, yeni kurulan Ankaragücü'nü çok güzel analiz etmiş. Mustafa Reşit Akçay, sezon başından beri bir arada oynayan Gençlerbirliği'ni gram analiz etmemiş. Denklem bu kadar basit. 'Fenerbahçe maçında Ankaragücü nasıl oynadı?' Arkaya hızlı toplar attı, Fenerbahçe defansını kündeye düşürdü ve gol attı. 'Bu maçta ne oldu?'Pozisyon yok. Çünkü ortada aktarma görevini yapan yere Hamza Hamzaoğlu aynı anda 3 kişiyle bastı. İleriye kanatlara top geçme şansını bırakmadı Hamza Hamzaoğlu. Sistemini kilitledi." değerlendirmesini yaptı.
Gençlerbirliği iznin ardından hız kesmedi
C Blok bugün 20:00'da
Ankaragücü-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor
Tamer Açar anneannesini kaybetti
Düşme hattı karıştı
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿