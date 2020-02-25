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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

2. Lig ve 3. Lig Ankara takımları bu hafta neler yaptı? Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de...

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2. Lig ve 3. Lig Ankara takımları bu hafta neler yaptı? Ankara Demirspor'un Van BB karşısındaki yenilgisi, Etimesgut Belediyespor'un evinde Sivas Belediyespor mağlubiyeti, Hacettepespor'un galibiyeti, Bakspor'un Tarsus İdman Yurdu mağlubiyeti, Çankaya FK'nın üst üste 3. galibiyeti ve Altındağspor'un Somaspor beraberliği Alt Ligler'de konuşuluyor. Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv ekranlarında

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