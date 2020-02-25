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Ankaragücü-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor
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ANKARAGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Ankaragücü-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Sivasspor karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor.

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Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu’nda Ankaragücü'nün Sivasspor ile oynanyacağı karşılaşmanın biletleri bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU): 20 TL

KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (BEKAR EVİ ÇOCUKLARI): 20 TL

DOĞU TRİBÜN (MARATON): 30 TL

BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI): 30 TL

MİSAFİR TRİBÜN: 20 TL

VIP: 200 TL

 

 
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