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Yenimahalle Belediyespor'da yarı final heyecanı
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YENİMAHALLE BELEDİYESPOR'DA YARI FİNAL HEYECANI

Yenimahalle Belediyespor'da yarı final heyecanı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor, yarı finalde yarın Yalıkavakspor ile karşılaşacak.

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Hentbolda Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmaları başlıyor. Yenimahalle Belediyespor, yarın saat 17.00'de Yalıkavakspor'u konuk edecek.

Mardin Büyükşehir Başakspor'u ilk karşılaşmasında 31-28 mağlup eden Başkent ekibi, rövanş maçında 28-28 beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı.

 

 

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