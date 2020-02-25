Yenimahalle Belediyespor'da yarı final heyecanı

Hentbolda Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmaları başlıyor. Yenimahalle Belediyespor, yarın saat 17.00'de Yalıkavakspor'u konuk edecek.
Mardin Büyükşehir Başakspor'u ilk karşılaşmasında 31-28 mağlup eden Başkent ekibi, rövanş maçında 28-28 beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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