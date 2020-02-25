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Osmanlıspor Hatay deplasmanında
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OSMANLISPOR HATAY DEPLASMANINDA

Osmanlıspor Hatay deplasmanında

TFF 1.Lig'de Başkent ekibi Osmanlıspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.

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TFF 1.Lig'de Osmanlıspor, 24'üncü hafta maçında Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka öncesi liderlik koltuğunda oturan Hatayspor 45 puanda yer alırken, Osmanlıspor ise 21 puanla 15'inci sırada yer alıyor.  Osmanlıspor geçtiğimiz hafta sonu Menemen Belediyespor'u 2-0 devirirken, Hatayspor ise Eskişehirspor deplasmanında 1-0 kazanarak moral depoladı.  Aralarında şu ana kadar oynanan 7 maçta Hatayspor'un 2, Osmanlıspor'un 3 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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