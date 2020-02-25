Tamer Açar anneannesini kaybetti

MKE Ankaragücü Yönetim kurulu üyesi Tamer Açar'ın anneannesi Maviye Özkan vefat etti. Ankaragücü resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vefat ve Başsağlığı Yönetim Kurulu Üyemiz Tamer Açar'ın anneannesi Maviye Özkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Yönetim Kurulu üyemiz Tamer Açar'a ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Maviye Özkan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip, Kızılcahamam Süleler Köyü Camii’inden kalkacak.

Klasspor Tv olarak biz de Maviye Özkan'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

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HABER: MERT DOKUZOĞLU