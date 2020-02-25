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Düşme hattı karıştı
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DÜŞME HATTI KARIŞTI

Düşme hattı karıştı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Başkent derbisinde galip gelen Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kalarak tehlike bölgesinden uzaklaşamadı.

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Pazar günü oynanan Başkent derbisini Gençlerbirliği 74. dakikada Sio'nun golüyle 1-0 kazandı. Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 27 puanla 10. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bir diğer düşme hattında yer alan takımlar arasında yer alan Kayserispor, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa ise sahasında Denizlispor'u 2-0 yendi ve puanını 19'a yükseltti.

Diğer maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0

Karşılaşmaların tamamlanmasından sonra 23. haftanın ardından oluşan puan durumu:

 
Haftanın Nabzı'nda Başkent derbisi değerlendirildi
Ankaragücü-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor
Tamer Açar anneannesini kaybetti
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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