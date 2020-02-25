Düşme hattı karıştı

Pazar günü oynanan Başkent derbisini Gençlerbirliği 74. dakikada Sio'nun golüyle 1-0 kazandı. Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 27 puanla 10. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Bir diğer düşme hattında yer alan takımlar arasında yer alan Kayserispor, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa ise sahasında Denizlispor'u 2-0 yendi ve puanını 19'a yükseltti.
Diğer maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0
Karşılaşmaların tamamlanmasından sonra 23. haftanın ardından oluşan puan durumu:
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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