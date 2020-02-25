﻿
OGM Ormanspor, Basket Landes deplasmanında
﻿
Site İçi Arama
﻿

OGM ORMANSPOR, BASKET LANDES DEPLASMANINDA

OGM Ormanspor, Basket Landes deplasmanında

OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş karşılaşmasında yarın Basket Landes ile karşı karşıya gelecek.

236 Okunma

Başkent ekibi, yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak.

Fransa'nın Landes kentinde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada Basket Landes 82-79 galip gelmişti.

ETİKETLER
Haftanın Nabzı'nda Başkent derbisi değerlendirildi
Alt Ligler bugün 15:00'da
Ankaragücü-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor
Yenimahalle Belediyespor'da yarı final heyecanı
Osmanlıspor Hatay deplasmanında
Tamer Açar anneannesini kaybetti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿