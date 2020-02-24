Çankaya FK üst üste 3'üncü kez kazandı

Çatalcaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen Cemre ve Caner'in golleriyle 2-1 mağlup eden Çankaya FK puanını 34'e yükseltti ve play-off inadını sürdürdü. Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Serkan Kılıç, Teknik Direktör Adnan Şentürk ve futbolcular Ahmet Eren ve Fatih Üge, Klasspor Tv mikrofonlarına galibiyeti değerlendirdi.

"SERİYE DEVAM EDEBİLİRSEK PLAY-OFF'DAN SÖZ EDEBİLİRİZ"

Çankaya FK Başkanı Serkan Kılıç, "İkinci yarıda ilk 5 maçta 2 puan alabilmiştik, tabii bu kurmuş olduğumuz kadroya uygun değildi, sonra oyuncularımız 3'te 3 yaptı. Hala kaybettiğimiz puanları telafi edebilmiş değiliz, önümüzde Yomra ve Kızılcabölük maçlarımız var. O maçları kazanıp seriye devam edebilirsek belki play-off'dan söz edebiliriz. 2'de 2 yapabilirsek farklı şeylerden söz edebiliriz. Maçın ikinci yarılarında etkili oynamamızda takım kaptanımız Cemre'nin de payı var. 1461 Trabzonspor'dan oyuncumuz ve futbolu burada bırakmasını istedik. Onun oyuna girmesi diğer oyunculara özgüven kazandırıyor. Hala istediğimiz futbolu aslında oynayamıyoruz. 9 hafta kaldı, bizim açımızdan da diğer takımlar açısındanda mücadele üst düzeyde yaşanacak" ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ OYUNU TERCİH EDİYORUZ"

Çankaya FK Teknik Direktörü Adnan Şentürk, "Uğur'a aslında inanmam ama 3 maçtır kazanıyoruz. Enerjimizi yükselttik, kazanmaya odaklı oyun oynuyoruz. Üst üste maçlar kaybeden takımdan bu hale geldik. Bugün ki maç zordu ve Çatalcaspor play-off potasında güçlü bir ekip. Maçı çevirmesini bildik bugün. Biz kontrollü oyunu tercih ediyoruz. 68 Aksarayspor ve Çatalcaspor maçlarında rakibin üstüne gitseydik direkt kaybedebilirdik. Her iki maçta da geriye düştük maalesef, fakat bazı oyuncularımızın özelliklerini iyi kullanarak oyunu çeviriyoruz. Cemre'yi ikinci yarıda oyuna sokuyorum çünkü maçın başında rakip diri. İlk golü atıp daha rahat bir maç geçirebilirdik. Play-off konusunda da kalan 9 maçı da kazanıp yol bizi nereye götürüyorsa ona razı olacağız" açıklamalarını yaptı.

"YUKARIYI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çankaya FK futbolcusu Ahmet Eren, "3'de 3 yaptık. İkinci devreye kötü başladık, ama aldığımız galibiyetlerle yukarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli. Sonuna kadar yukarıyı kovalayacağız, elimizden geleni yapacağız, takdir Allah'ın" dedi.

"BİRLİKTELİK OLUŞTU"

Çankaya FK futbolcusu Fatih Üge, "2. yarıda takımımız kurulurken hedefimiz play-off'tu. Şanssız mağlubiyetler almıştık, ama üst üste 3 maçtır kazanıyoruz. Birliktelik oluştu, play-off'tan söz edebiliriz. Yomra deplasmanı var önümüzde, sonrasında Kızılcabölük maçımız var. Galip gelerek play-off'tan söz edebiliriz" dedi.



HABER: MERT DOKUZOĞLU