Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

KIRMIZI GRUPTA ANKARA TAKIMLARI ÜZDÜ

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta Ankara Demirspor, deplasmanda Van BB'ye 2-1 mağlup oldu. 3'üncü dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu ile öne geçen Ankara Demirspor, 49'da Yakup Demir ve 79'da Serdar Cansu'nun gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 kaybetti. 25 hafta sonunda Bandırmaspor'un da mağlup olmasıyla beraber 1 puanlık fark korunmuş oldu ve Ankara Demirspor haftayı 50 puanla 2'nci sırada noktaladı.

Kırmızı Grupta bir diğer Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Sivas Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Sivas Belediyespor'un gollerini Fatih Çolak, Ozan Kılıçoğlu ve Osman Bayrak kaydederken, Etimesgut Belediyespor'un tek golü İbrahim Alan'dan geldi. Etimesgut Belediyespor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alarak 27 puanla 14'üncü sırada haftayı kapattı.

HACETTEPE'DEN KRİTİK GALİBİYET

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Hacettepespor, Çorum Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hüseyin Eren Bektaş ve Yağız Suat Bolat'ın golleriyle maçı kazanan Hacettepespor, üst üste 2'nci galibiyetini alarak puanını 32'ye yükseltti.

Beyaz Grupta bir diğer Başkent ekibi Bakspor ise Tarsus İdman Yurdu'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bakspor'un tek golü 2'nci dakikada Ömer Bozan'dan geldi. Bakspor, 25 puanla düşme potasında haftayı bitirdi.

ÇANKAYA FK'DAN ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ GALİBİYET

TFF 3.Lig 1. Grupta Çankaya FK, evinde ağırladığı Çatalcaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Cemre Atmaca ve Caner Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Kırmızı beyazlılar, 34 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı ve play-off inadını sürdürdü.

TFF 3.Lig 3. Grupta Altındağspor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ali Han Aydın ile öne geçen Altındağ, 44'de Üzeyir Ergün'ün golüne engel olamadı ve son 5 maçta 3'üncü beraberliğini aldı. Altındağ Belediyespor, 27 puanda bulunuyor.

HABER: MERT DOKUZOĞLU