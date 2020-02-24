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Spor Toto, CEZ Karlovarsko'yu konuk ediyor
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SPOR TOTO, CEZ KARLOVARSKO'YU KONUK EDİYOR

Spor Toto, CEZ Karlovarsko'yu konuk ediyor

Spor Toto, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında yarın CEZ Karlovarsko’yu konuk edecek.

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Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko’yu ağırlayacak. 

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki maç, saat 18.00’de başlayacak.

 Rövanş karşılaşması ise 4 Mart’ta Çekya’nın Karlovy Vary kentinde oynanacak.

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