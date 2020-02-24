CBL Ankara’da 13. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 7. haftayı TCDD, Denizbank, STM, Roketsan, Türkiye Petrolleri, Türk Telekom ve Bilkent Holding takımları galibiyetle kapattı. Seri A’da haftayı maç yapmadan geçen Aselsan averajla lider durumda bulunurken aynı puana sahip Aselsan ikinci, 3 galibiyeti bulanan Tusaş averajla üçüncü sırada yer aldı.

Seri B-1’de 3 galibiyet ve maç fazlasıyla Bilkent Holding zirvede yer alırken, diğer 3 galibiyetle takımlardan Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi ikinci, Limak Holding ise üçüncü durumda bulunuyor. Seri B-2’de ise TC.SSB 4 galibiyet ve averajla ilk sırada kendisine yer bulurken diğer 4 galibiyetli takım TCDD ikinci, 3 galibiyet alan Türkiye Petrolleri ise üçüncü sırada yer alıyor.



TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 13. hafta maçları sonunda Tusaş takımını 63-58 mağlup eden Roketsan “Haftanın Takımı” oldu. Roketsan takımının Antrenörü Gökhan Üstüner “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Bertuğhan Çavuş ise 37 dakika sahada kaldığı maçta 22 sayı-10 ribaund-2 asist-3 top çalmalık performansı ile 20 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Furkan Yadigar (Denizbank)

Koray Önkal (STM)

Hakan Demirkol (Türkiye Petrolleri)

Kutay Ak (Türk Telekom)

Birol Başlar (Bilkent Holding)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Denizbank (79-49)

Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: Vakıfbank (67)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Bilkent Holding (28)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Denizbank (17)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Bilkent Holding (26)

En Fazla Blok Yapan Takım: TCDD-TCSSB (6)



13.Hafta Maç Sonuçları



























HABER: MERT DOKUZOĞLU