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Osmanlıspor'da çalışmalar tamam
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OSMANLISPOR'DA ÇALIŞMALAR TAMAM

Osmanlıspor'da çalışmalar tamam

Hatayspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Başkent ekibinde hazırlıklar tamamlandı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Hatayspor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Haftanın son antrenmanına Osmanlıspor, topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan Başkent temsilcisi 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti.

Antrenman yapılan sprint çalışmasıyla tamamlandı.  

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