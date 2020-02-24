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Keçiörengücü'nde, İstanbulspor hazırlıklarına devam
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KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE, İSTANBULSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM

Keçiörengücü'nde, İstanbulspor hazırlıklarına devam

TFF 1.Lig'in 24. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Keçiörengücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleri ile başladı.

Yarım sahada çift kale maçla devam eden antrenman yaklaşık 1,5 saat devam etti.

İstanbul karşılaşması öncesinde Başkent temsilcisinde sakatlığı olan futbolcu yer almıyor.
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