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Çankaya FK evinde galip geldi
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ÇANKAYA FK EVİNDE GALİP GELDİ

Çankaya FK evinde galip geldi

TFF 3.Lig 1. grupta Çankaya FK, Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere sonuçlanırken, ikinci yarıda tam bir gol şöleni yaşandı. 49'da geriye düşen Çankaya FK, 53'de Cemre Atmaca ve 56'da Caner Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Çankaya FK, maçı 2-1 kazandı. Kırmızı-beyazlılar böylece üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 34'e yükseltti.

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