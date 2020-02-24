Çankaya FK evinde galip geldi

Karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere sonuçlanırken, ikinci yarıda tam bir gol şöleni yaşandı. 49'da geriye düşen Çankaya FK, 53'de Cemre Atmaca ve 56'da Caner Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Çankaya FK, maçı 2-1 kazandı. Kırmızı-beyazlılar böylece üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 34'e yükseltti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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