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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara takımlarının oynadığı maçların konuşulduğu Haftanın Nabzı bu akşam...

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1- 0 skorla mağlup etti. TFF 1. Lig'in 23'üncü haftasında Osmanlıspor sahasında Menemenspor'u 2 - 0 yendi. Bir diğer Başkent ekibi Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'a 2 - 0 mağlup oldu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de.

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