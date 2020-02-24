Ankaragücü'nde Sivasspor hazırlıkları başladı

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Başkent derbisinde 90 dakika süre alan futbolcular, yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde pas koordinasyonu çalışan ekip, devam eden bölümde dar alanda maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Oskar takımdan ayrı çalışırken, sakatlıktan dönen Orgill bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı.
Sivasspor karşılaşması öncesinde Başkent ekibinde, cezalı oyuncu yer almıyor.
Ankaragücü, yarın yapacağı bir günlük izinden sonra Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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