﻿
Ankaragücü'nde Sivasspor hazırlıkları başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE SİVASSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ankaragücü'nde Sivasspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan Ankaragücü'nde çalışmalar başladı.

862 Okunma

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Başkent derbisinde 90 dakika süre alan futbolcular, yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde pas koordinasyonu çalışan ekip, devam eden bölümde dar alanda maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Oskar takımdan ayrı çalışırken, sakatlıktan dönen Orgill bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı.

Sivasspor karşılaşması öncesinde Başkent ekibinde, cezalı oyuncu yer almıyor.

Ankaragücü, yarın yapacağı bir günlük izinden sonra Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Ankaragücü'nde, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgi
5
Fatih Mert: Unutmayacağız
4
Akçay: Ligde kalma mücadelemizi sürdürüceğiz
2
Tribünlerde Fatih Mert süprizi
Derbi Gençlerin
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿