Melekler, galibiyet sayısını 10'a çıkardı

Başkent ekibi, galibiyet sayısını 10 maça yükseltti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın tümünde üstünlük sağlayan Yenimahalle Belediyesi SK, maça Hanna, Ceylan, Fatma, Ceren, Bilgenur, Esra ve kalede Fatma yedisi ile başladı.
Art arda attığı gollerle Başkent ekibi ilk devreyi 16-11 önde tamamladı.
İki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada, heyecanlı dolu dakikalara sahne olundu. Yenimahalle’ye galibiyeti getiren goller; Bilgenur (10), Hanna (8), Olga (7), Fatma (3), Edanur, Ceylan ve Esra (2), Nurceren (1) attı.
Ligde 10. kez galip gelen Yenimahalle Belediyesi SK, 29 Şubat'ta deplasmanda Pazarspor ile karşılaşacak.
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