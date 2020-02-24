Ankaragücü'nde, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgi

Ankaragücü teknik direktörü Akçay ile çıktığı ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, sonrasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Ankaragücü, dün oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.
Başkent ekibi, 27 Ocak tarihinde Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktörlük görevine getirmişti.
Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, gelecek hafta Sivasspor'u sahasında konuk edecek.
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