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Ankaragücü'nde, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgi
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ANKARAGÜCÜ'NDE, MUSTAFA REŞİT AKÇAY YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

Ankaragücü'nde, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgi

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çıktığı 4. karşılaşmasında ilk mağlubiyetini başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı aldı.

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Ankaragücü teknik direktörü Akçay ile çıktığı ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, sonrasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Ankaragücü, dün oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

Başkent ekibi, 27 Ocak tarihinde Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktörlük görevine getirmişti.

Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, gelecek hafta Sivasspor'u sahasında konuk edecek.
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