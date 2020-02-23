Fatih Mert: Unutmayacağız

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği yönetimiyle tribünler konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından Eryaman Stadyumu'nda oynayan derbiyi protokol trübününden değil taraftarların yanında izleyerek tepkisini göstermişti Mert, derbi sonrasında da resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Bugünü unutmayacağız" diyerek tepkisini ifade etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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