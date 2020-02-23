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Fatih Mert: Unutmayacağız
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FATİH MERT: UNUTMAYACAĞIZ

Fatih Mert: Unutmayacağız

Fatih Mert, sosyal medyadan tepkisini paylaştı.

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği yönetimiyle tribünler konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından Eryaman Stadyumu'nda oynayan derbiyi protokol trübününden değil taraftarların yanında izleyerek tepkisini göstermişti Mert, derbi sonrasında da resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Bugünü unutmayacağız" diyerek tepkisini ifade etti.

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