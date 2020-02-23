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Akçay: Ligde kalma mücadelemizi sürdürüceğiz
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AKÇAY: LİGDE KALMA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜCEĞİZ

Akçay: Ligde kalma mücadelemizi sürdürüceğiz

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği – Ankaragücü mücadelesinin kazananı 1 – 0 skorla Gençlerbirliği oldu.

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Mücadelenin sonunda teknik direktörler ve futbolcular yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

 Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay “ İyi oynayamadık. Özellikle orta sahada pres yapamadık. Rakibin de çok gol pozisyonu yok ama hata yaptık ve kaybettik.  Ligde kalma mücadelemizi sürdüreceğiz.  Kötü oynadık gibi kabul ediyoruz.  Pinto’nun da çok fazla sıkıntısı olduğunu sanmıyorum“ dedi

Ankaragücü futbolcusu Faty, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Kazanmamız gereken bir maçtı. Fakat golü yedik.  Taraftarlarımız içi kazanmamız gerekiyordu ama başaramadık. “

Ricardo Henrique ise Sonuçla ilgili çok üzgünüz.  Haftaya önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan önemli dersler almamız gerekiyor.
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Hp
23 Şubat 202020:12
Tamamen yanlış bir kadro tercihiyle maçı altın tepside verdik. Faty Ilhan oynamasin artik yeter yaa. Artık bunları oynatma hoca. Milosa garezinnmi var senin. Niye oynatmıyorsun. Tam ona göre bir maçtı. Yazik
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