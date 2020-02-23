Akçay: Ligde kalma mücadelemizi sürdürüceğiz

Mücadelenin sonunda teknik direktörler ve futbolcular yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay “ İyi oynayamadık. Özellikle orta sahada pres yapamadık. Rakibin de çok gol pozisyonu yok ama hata yaptık ve kaybettik. Ligde kalma mücadelemizi sürdüreceğiz. Kötü oynadık gibi kabul ediyoruz. Pinto’nun da çok fazla sıkıntısı olduğunu sanmıyorum“ dedi

Ankaragücü futbolcusu Faty, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Kazanmamız gereken bir maçtı. Fakat golü yedik. Taraftarlarımız içi kazanmamız gerekiyordu ama başaramadık. “

Ricardo Henrique ise Sonuçla ilgili çok üzgünüz. Haftaya önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan önemli dersler almamız gerekiyor.