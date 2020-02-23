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Hamzaoğlu: Zorlu bir rakibe karşı oynadık
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HAMZAOĞLU: ZORLU BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK

Hamzaoğlu: Zorlu bir rakibe karşı oynadık

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği – Ankaragücü mücadelesinin kazananı 1 – 0 skorla Gençlerbirliği oldu.

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Mücadelenin sonunda teknik direktörler ve futbolcular yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

 Gençlerbirliği Teknik Direktörü  Hamza Hamzaoğlu “Kaybettiğimiz maçlar da dahil olmak üzere bugüne kadar iyi bir oyunumuz vardı. Bu hafta da zorlu bir rakibe karşı oynadık.. Ankara’ya yakışan bir maç oynandı. Onların da tehlikeli pozisyonları oldu.  İnşallah sezon sonunda hedefimiz olan ilk 10’un içinde yer bulabiliririz.Halil İbrahim ve Erdem’de çok ciddi bir sakatlık oluştuğunu sanmıyorum.  İnşallah Pinto’da bir şey yoktur.  Galatasaray maçları benim için farklı bir konumda. Benim için ne kadar özel olsa da iyi mücadele ortaya koymaya çalışacağız. Kolay değil işimiz. İyi konsantre olursak başarabiliriz.” İfadelerini kullandı.

Takımına 3 puan kazandıran golün sahibi Giovanni Sio “ Burada bütün oyuncuların, teknik ekibin, çalışan insanların birlikte ortaya koyduğu bir galibiyet. Taraftar da son dakikasına kadar destekledi. Onlarla kutlamak istedim. Bu galibiyet çok önemli.” diye konuştu.

Berat Ayberk Özdemir, “Takım arkadaşlarım ve hocamız  bana çok destek oldular. Takımımızın attığı golde pay sahibiysem ne mutlu bana. “ dedi.
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