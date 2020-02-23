Tribünlerde Fatih Mert süprizi

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ALEMİN KRALI

23 Şubat 202018:40

Ankara derbisini kaybettik belki ama televizyonda yanlış duymadıysam ki inşallah yanlış duymuşumdur koyduk mu tezahüratı sesleri geliyordu.Eğerki bu tezahürat olduysa tüm içtenlikle söylüyorum inşallah Gençlerbirliği küme düşer.Oyun olarak hak etmedik ve gereken mücadeleyi göstermedik.Bir kez daha gördük ki orta sahada büyük bir problem hala devam ediyor.Kasimpaşa maçının kopyası gölü yedik.Fenerbahçe maçının yarısını oynasak Gençlerbirliğini farklı yenerdik.Acil toparlanıp sivas maçını mutlak kazanmalıyız.Alemin KRALI ANKARAGÜCÜ ne olursa olsun.