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Tribünlerde Fatih Mert süprizi
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TRİBÜNLERDE FATİH MERT SÜPRİZİ

Tribünlerde Fatih Mert süprizi

Başkan Fatih Mert, derbiyi tribünlerden izledi.

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig’in 23’üncü haftasında  Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği – Ankaragücü mücadelesini protokolde değil taraftarların arasında izledi.

Mert, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri ilk kez maçı taraftar tribününden seyretti. Başkan Mert, Gençlerbirliği yönetimiyle yaşanan tribün anlaşmazlığına tepkisini böyle gösterdi. 
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ALEMİN KRALI
23 Şubat 202018:40
Ankara derbisini kaybettik belki ama televizyonda yanlış duymadıysam ki inşallah yanlış duymuşumdur koyduk mu tezahüratı sesleri geliyordu.Eğerki bu tezahürat olduysa tüm içtenlikle söylüyorum inşallah Gençlerbirliği küme düşer.Oyun olarak hak etmedik ve gereken mücadeleyi göstermedik.Bir kez daha gördük ki orta sahada büyük bir problem hala devam ediyor.Kasimpaşa maçının kopyası gölü yedik.Fenerbahçe maçının yarısını oynasak Gençlerbirliğini farklı yenerdik.Acil toparlanıp sivas maçını mutlak kazanmalıyız.Alemin KRALI ANKARAGÜCÜ ne olursa olsun.
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