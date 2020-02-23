Derbi Gençlerin

Ankaragücü'nde ilk yarıda en dikkat çeken isim Alihan olurken, Gençlerbirliği'nde Sessegnon oldu.
18.dakikada Sessegnon'un ceza sahası içindedki gelişine vuruşu kaleci Ricardo çeldi. 24.dakikada Rodrigues'in ara pasıyla topla buluşan Michelak'ın şutunu Nortfeldt çıkardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Gençlerbirliği 74. dakikada Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortasına kafa vuruşu yapan Sio'nun şutuyla 1-0 öne geçti. Sio böylelikle Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.
Ankaragücü'nde Orkan Çınar 77. dakikada İlhan Parlak'ın yerine oyuna dahil olurken, Başkent ekibinde ilk kez sahaya çıktı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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