Murat Ilıkan'dan derbi öncesi dostluk mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Grup başkanı Murat Ilıkan'dan Ankara derbisi öncesi dostluk mesajı

Yüz yıllık iki kulübün Ankara’ya yaşattığı en büyük heyecan olan Ankara derbisi öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Grup başkanı Murat Ilıkan, iki kulübe de başarılar diledi.

Hem Ankaragücü’nün hem de Gençlerbirliği’nin bu şehrin en önemli iki kulübü olduğunu ifade eden Ilıkan “Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalar taraftarlar kadar bizleri de heyecanlandırıyor. Ebedi dostuk içinde geçen bu rekabet, şehrimize ayrı bir değer katıyor. Bir Ankaralı, bir Ankaralı sporsever olarak iki kulübe de canı gönülden başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezonlarda şehrimizi, ülkemizi Avrupa’da gururla temsil etmeleri için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Murat Ilıkan'a bu hassasiyetinden dolayı Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, Klasspor taraftından derbi hatırası olarak hazırlanan ve iki takımın armasının yer aldığı atkıyı hediye etti.