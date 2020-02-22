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Düşme hattı yanıyor
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DÜŞME HATTI YANIYOR

Düşme hattı yanıyor

Düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor-Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

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Süper Lig’in 23. Haftasında bugün Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.  Kayserispor, 2-0 yenik durumda olduğu karşılaşmada Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor 8. Dakikada Ömer Ali Şahiner ve 44. Dakikada  Hadziahmetovic’in golüyle ilk yarıda 2-0 öndeyken, ev sahibi takım 45. Dakikada  Kravets ve 87. Dakikada Pedro Henrique’nin golleriyle eşitliği yakaladı.

Alınan bu sonuçla Konyaspor, puanını 21, Kayserispor’da 16 yaptı.

Yarın oynanacak olan karşılaşmada Ankaragücü, galip gelmesi durumunda Konyaspor'un önüne geçmiş olacak.

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