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Keçiörengücü Deplasmandan Puansız Döndü
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KEÇİÖRENGÜCÜ DEPLASMANDAN PUANSIZ DÖNDÜ

Keçiörengücü Deplasmandan Puansız Döndü

TFF 1.Lig'in 23.haftasında Keçiörengücü deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 yenildi.

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Ligde play'off kolavalayan Keçiörengücü diğer bir play'off hayali kuran Ümraniyespor'a deplasmanda 2 -0 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta evinde 2 - 0 ile Altayı deviren mor menekşeler çıkışını bu haftaya taşıyamadı. Serkan Özbalta'nın öğrencileri bu sonuçla beraber geride kalan 23 haftada topladığı 32 puan ile 6. sırada bulunuyor. Ankara temsilcisi önümüzdeki hafta evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Serkan Özbalta: Gol yemeden temiz bir galibiyet aldık
Keçiörengücü 4 maç sonra galip geldi
Rakip Altay
Maça Çeyrek Kala bugün 20.00'da
Rakipler İzmir'den
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