Keçiörengücü Deplasmandan Puansız Döndü

Ligde play'off kolavalayan Keçiörengücü diğer bir play'off hayali kuran Ümraniyespor'a deplasmanda 2 -0 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta evinde 2 - 0 ile Altayı deviren mor menekşeler çıkışını bu haftaya taşıyamadı. Serkan Özbalta'nın öğrencileri bu sonuçla beraber geride kalan 23 haftada topladığı 32 puan ile 6. sırada bulunuyor. Ankara temsilcisi önümüzdeki hafta evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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