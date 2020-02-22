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Çankaya'dan Kayıp
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ÇANKAYA'DAN KAYIP

Çankaya'dan Kayıp

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. haftasında Çankaya Üniversitesi SK ,Hatay BŞB'ye boyun eğdi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Hatay BŞB'ye 71-73 yenildi. Çankaya Üniversitesinde Tan White 22, Shavonte Zellous 20 sayı bulurken, Hatay BŞB'de ise maçta ön plana çıkan isim Hind Ben Abdelkader oldu. 
Tan White'ın 22 sayısı Çankaya galibiyet için yeterli olmadı. 

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