Halkbank deplasmanda mutlu

Başkent ekibi, alınan bu sonuçla art arda dördüncü galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 17 sayıyla Halkbank’tan Toncek Stern oldu.
Mücadelenin ilk seti kıyasıya mücadele ile geçti. İlk seti Başkent ekibi 25-21 önde tamamladı. Halkbank, ikinci seti 25-18 bitirerek skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sette üstünlük sağlayan Halkbank, seti 15-16, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak 3 puanı aldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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