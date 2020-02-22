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Osmanlıspor'da çalışmalara tüm hızıyla devam
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OSMANLISPOR'DA ÇALIŞMALARA TÜM HIZIYLA DEVAM

Osmanlıspor'da çalışmalara tüm hızıyla devam

PTT 1. Lig'de Salı günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Menemenspor’u sahasında mağlup ederek rahatlayan Başkent ekibi, yeni haftanın çalışmalarına ara vermeden başladı.

Salı günü deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Osmanlıspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalışma gerçekleştirdi.

Dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ısınma koşusuyla antrenmana başladı.

Gruplar halinde koordinasyon ve pas organizasyonlarında bulunan Başkent takımı dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

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