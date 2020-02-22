Osmanlıspor'da çalışmalara tüm hızıyla devam

Menemenspor’u sahasında mağlup ederek rahatlayan Başkent ekibi, yeni haftanın çalışmalarına ara vermeden başladı.
Salı günü deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Osmanlıspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalışma gerçekleştirdi.
Dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ısınma koşusuyla antrenmana başladı.
Gruplar halinde koordinasyon ve pas organizasyonlarında bulunan Başkent takımı dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.