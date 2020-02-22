TED Ankara Kolejliler rahat kazandı

Voleybol 1. Lig'inde İBA Kimya TED Ankara Kolejliler sahasında Kahramanmaraş Elbistan'ı konuk etti.
Mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip, 25-15 önde tamamladı. İkinci sette Başkent takımının 28-26 üstünlüğü ile sona erdi. Son setide 25-19 bitiren İBA Kimya TED Ankara Kolejliler maçı 3-0 kazandı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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