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TED Ankara Kolejliler rahat kazandı
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TED ANKARA KOLEJLİLER RAHAT KAZANDI

TED Ankara Kolejliler rahat kazandı

Türkiye Voleybol 1.Lig'inde Kahramanmaraş Elbistan'ı ağırlayan İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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Voleybol 1. Lig'inde İBA Kimya TED Ankara Kolejliler sahasında Kahramanmaraş Elbistan'ı  konuk etti.

Mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip, 25-15 önde tamamladı. İkinci sette Başkent takımının 28-26 üstünlüğü ile sona erdi. Son setide 25-19 bitiren İBA Kimya TED Ankara Kolejliler maçı 3-0 kazandı.

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