Ankara derbisinde 76'ıncı Randevu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Ankara'nın iki köklü takımı Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabette geride kalan 75 maçta Ankaragücü'nün rakibi Gençlerbirliği'ne karşı galibiyetlerde 28 - 25 üstünlüğü bulunuyor. Geriye kalan 23 maçta ise ezeli rakipler sahadan bir puanla ayrılmıştı. Bugüne kadar oynanan 75 maçta sarı lacivertliler rakibinin ağlarını 98 kez sarsarken, kırmızı karalar bu 98 gole 96 gol ile karşılık verdi. Ligde 20 puanla 16.sırada bulunan ve çıktığı son 2 lig maçını kazanarak iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, ezeli rakibini devirerek hem bu çıkışı sürdürmek hemde alt sıralardan kurtulmaya çalışacak. Bir diğer Ankara temsilci Gençlerbirliği ise geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 devirerek rahat bir nefes almıştı. Topladığı 24 puanla 11'inci sırada bulunan kırmızı şimşekler derbiden galip ayrılarak üst sıralara çıkmayı arzuluyor. İki ekip arasında Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan son lig maçında sarı lacivertliler rakibini İlhan Parlak ve Candeias (KK)'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Müsabaka öncesinde iki ekipte de önemli eksiklikler bulunuyor. Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Ayite, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ ve Polomat sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Rahmetullah'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Konuk Ankaragücü'nde ise sakatlığı bulunan Orgill ve Scarione derbide sahada yer alamayacak oyuncular içerisinde.

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma yarın saat 16:00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Müsabakada Marmara Bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan düdük çalacak.