Spor Toto evinde mağlup

Efeler Ligi’nin 19. haftasının ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto’yu 3-0 mağlup etti.
İlk setin teknik molasına her ne kadar Spor Toto önde girmiş olsada konuk ekip 24-26 kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta, ikinci seti 18-25 üstün tamamlayarak setlerde 2-0 öne geçti.
Son sette19-25 skor elde eden konuk ekip, maçı 3-0 kazandı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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