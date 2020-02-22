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Spor Toto evinde mağlup
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SPOR TOTO EVİNDE MAĞLUP

Spor Toto evinde mağlup

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 19. hafta karşılaşmasında Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu.

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Efeler Ligi’nin 19. haftasının ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto’yu 3-0 mağlup etti.

İlk setin teknik molasına her ne kadar Spor Toto önde girmiş olsada konuk ekip 24-26 kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta, ikinci seti 18-25 üstün tamamlayarak setlerde 2-0 öne geçti.

Son sette19-25 skor elde eden konuk ekip, maçı 3-0 kazandı.

 

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