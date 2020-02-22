Başkent derbisinin kazananı kim olacak?

Maça Çeyrek Kala'da Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisiyle ilgili ayrıntılar aktarıldı. Derbinin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili, "Ankaragücü iyi oynadığı için Fenerbahçe oynayamadı, futbolda savunmanın 3 kuralı var. ADV dedikleri aldırma, döndürme, vurdurma diye tabir edilen basit kural. 3. bölgede top aldırmamak için uğraş verdiler, alanı döndürmediler, dönen de Fenerbahçe'de vuramadı. Mustafa Reşit Akçay bu konuya çok önem veriyor. Futbolcularda hırslı ve tırnaklarını geçirdiler lige. Anketimizde maça kim damgasını vuracak sorumuza izleyicilerimiz yüzde 55 ile Gerson Rodrigues cevabını verdi, onu Stancu takip ediyor. Yani hücumcular derbiye damgasını vuracak algısı var ama her iki takımın da kalecileri gerçekten çok formda. Friedrich hatasız bir Fenerbahçe maçı çıkardı. Gençlerbirliği'nde ise Nordfeldt, Alanyaspor maçında 4 tane çok önemli pozisyon çıkardı ve maçın kaderini değiştirdi. Gerson Rodrigues için sezon sonu şartlar zorlanmalı. Kontenjan konusunda Gençlerbirliği yönetimi yanlış bir hamle yaptı. Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Denizlispor'a kontenjan verip kendi hemşerim dediğin Ankaragücü'ne kontenjan açılmaması garip ve ortamı geren bir davranış oldu. Orgill ve Scarione derbide forma giyemeyecek. Stadın kapasitesi 20 bin 560 kişi. 1264 eşit bilet dağıtılıyor. Verilmeyen bilet adeti 792. Ankaragücü taraftarının yine yarısı dışarda kalacaktı. Gençlerbirliği yönetimi yanlış yaptı, ama Ankaragücü de bu 792 eksikliği düşünüp karalar bağlamamalı. Derbide tam bir taktik savaşı gerçekleştirilecek, 0-0'a uygun bir oyun oynanacak. Oyunu oynatmamaya dayalı bir futbol sergilencek. Topu karşıya vermeye çalışacak her iki takım da. Gençlerbirliği'nin sol tarafı iyi değil, Ayite ve Sefa da derbide oynamayacak" ifadelerine yer verildi.