İsmet Taşdemir: Rahat bir nefes aldık

Teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan bu galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını belirtti. Karşılaşmanın adından gerçekleştirilen basın toplantısında "Zor bir maçtı. Golü atanın skoru koruyacağı bir maç olacaktı, nitekim öyle de oldu. İkinci yarı bir fırsat bulduk, golü attık." ifadelerine yer verdi.

Taşdemir, karşılaşma hakkında “"Oyuncularımız canla başla mücadele etti. Geçen hafta ve önceki hafta yaşadığımız şanssızlıkları yaşamadan çok şükür galibiyetle bitirdik. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü alt taraflarda kıyasıya bir mücadele var. Dolayısıyla zor, henüz bitmiş de değil. Sadece rahat bir nefes aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı bu oyun disipliniyle devam ettirip bize lazım olan puanları alır, alt sıralardan bir an önce yukarı çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.