﻿
Osmanlıspor’dan Menemen galibiyeti
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR’DAN MENEMEN GALİBİYETİ

Osmanlıspor’dan Menemen galibiyeti

PTT 1. Lig’de haftanın açılış karşılaşmasında Osmanlıspor, sahasında Menemenspor’u 2-0 mağlup etti.

414 Okunma

Başkent ekibi, haftayı Menemen galibiyetiyle kapattı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Halil İbrahim Esen’in golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Eric Ayuk’un golüyle Osmanlıspor, maçı 2-0 kazandı.

Alınan bu sonuçla Başkent ekibi 4 haftalık galibiyet özlemini sona erdirip puanını 21’e yükseltirken, konuk ekip 32 puanda kaldı.

Osmanlıspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
Düşme hattı yanıyor
Keçiörengücü Deplasmandan Puansız Döndü
Çankaya'dan Kayıp
Halkbank deplasmanda mutlu
Osmanlıspor'da çalışmalara tüm hızıyla devam
TED Ankara Kolejliler rahat kazandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿