Osmanlıspor’dan Menemen galibiyeti

Başkent ekibi, haftayı Menemen galibiyetiyle kapattı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Halil İbrahim Esen’in golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Eric Ayuk’un golüyle Osmanlıspor, maçı 2-0 kazandı.
Alınan bu sonuçla Başkent ekibi 4 haftalık galibiyet özlemini sona erdirip puanını 21’e yükseltirken, konuk ekip 32 puanda kaldı.
Osmanlıspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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