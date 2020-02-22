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Gençlerbirliği, derbide Ankaragücü’nü konuk ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, DERBİDE ANKARAGÜCÜ’NÜ KONUK EDİYOR

Gençlerbirliği, derbide Ankaragücü’nü konuk ediyor

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan Başkent derbisinde Ankaragücü 2-1 galibiyet elde etmişti.

Geçtiğimiz hafta, Gençlerbirliği deplasmanda Alanyaspor’u 1-0  yenmiş, Ankaragücü, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmişti.

Ligde Gençlerbirliği, 24 puanla 11.  Sırada yer alırken, Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sahasında oynadığı son altı lig karşılaşmasının yalnızca birini kaybeden Gençlerbirliği, tek yenilgisini son maçta aldı. Ankara takımı, Süper Lig’in ilk iki iç saha maçından bu yana evinde art arda iki mağlubiyet almıyor.
Ankara derbisinde 76'ıncı Randevu
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