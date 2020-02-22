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Hopa'da Halkbank'a büyük ilgi
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HOPA'DA HALKBANK'A BÜYÜK İLGİ

Hopa'da Halkbank'a büyük ilgi

Efeler Ligi’nin 19.haftasında oynayacağı Arhavi Voleybol müsabakası için Artvin’de bulunan Halkbank, burada bir dizi etkinliğe de katıldı. 

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Efeler Ligi’nin 19.haftasında oynayacağı Arhavi Voleybol müsabakası için Artvin’de bulunan Halkbank voleybol takımı, burada bir dizi etkinliğe de katıldı. Bu kapsamda konakladığı Artvin Hopa’da, Hopa Kaymakamlığı ve Hopa Belediyesi’nin destekleri ile Hopa Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Kadına Şiddete Blok Ol” Turnuvası’nı ziyaret ederek destek verdi, renk kattı. Hopa’daki minik hayranları ile bir araya gelip voleybol oynayan, fotoğraf çektiren Halkbank’ın milli voleybolcuların yine ilgi ve sevgi büyüktü.

Efeler Ligi'nde Halkbank 31 puanla 7'nci sırada yer alırken, Arhavi Voleybol 7 puanla son sırada bulunuyor. 

 

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