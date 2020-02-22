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Ankaragücü'nde derbide 2 eksik
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ANKARAGÜCÜ'NDE DERBİDE 2 EKSİK

Ankaragücü'nde derbide 2 eksik

Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak olan Başkent derbisinde Orgill ve Scarione’nin kadroda yer almayacağı öğrenildi.

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Yarın Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü arasında oynanacak olan derbide kulüp çevresinden alınan duyumlara göre sakatlığı nedeniyle Orgill ve Scarione forma giyemeyecek.

Dever Orgill, çarşamba günü basına açık yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışmış ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında sakatlıklarından dolayı kadroya dahil edilmemişti.
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Ben Fero
22 Şubat 202016:31
Orgill iyi oyuncu zor zamanımızda ilaç gibi oldu ama çok nazlaniyor kendini bulunmaz Hint kumasi zannetmesin hiç kimse Ankaragücünden büyük değildir derhal kadro dışı bırakılmalı ve ilk fırsatta bedel karşılığında gönderilmelidir.
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