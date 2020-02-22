Ankaragücü'nde derbide 2 eksik

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Ben Fero

22 Şubat 202016:31

Orgill iyi oyuncu zor zamanımızda ilaç gibi oldu ama çok nazlaniyor kendini bulunmaz Hint kumasi zannetmesin hiç kimse Ankaragücünden büyük değildir derhal kadro dışı bırakılmalı ve ilk fırsatta bedel karşılığında gönderilmelidir.