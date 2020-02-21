Gençlerbirliği'nde 4 eksik

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman ikinci bölümde taktik çalışma ile noktalandı. Kırmızı siyahlılarda Polomat ve Arda takımdan ayrı çalışırken; Ayite ve Sefa’nın tedavilerine devam edildi.