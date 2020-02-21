﻿
Gençlerbirliği'nde 4 eksik
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4 EKSİK

Gençlerbirliği'nde 4 eksik

Gençlerbirliği'nde Ankaragücü derbisi hazırlıkları 4 eksikle devam etti.

521 Okunma

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman ikinci bölümde taktik çalışma ile noktalandı. Kırmızı siyahlılarda  Polomat ve Arda takımdan ayrı çalışırken; Ayite ve Sefa’nın tedavilerine devam edildi.

 
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Ankaragücü'nde milli sevinç
Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıklarına devam
Ankaragücü derbi bilet satış saatini duyurdu
Duayen gazeteci Ali Öcal'dan derbi değerlendirmesi
1
Ömer Alper Tatlısu: Hedeflerime bir adım daha yaklaştım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿