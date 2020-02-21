Spor Ankara'da futbolun başlangıç noktası konuşuldu

Spor Ankara'da Teknik Direktör ve yazar Atilla Ferah, futbolun ülkemize yayılması hakkında "İngilizlerin sistemde başarılı oldukları şey hammaddeyi üretime dönüştürmek. 1863 yılında futbolu kurallandırıyorlar, ve gittikleri ülkelere levantenler aracılığıyla bu sporu yayıyorlar. İzmir'de levantenler var. Türkiye'de ilk kez modern futbol İzmir Bornova'da oynanıyor. İzmir'den İstanbul Moda'ya yerleşiyorlar ve Moda kulübünü kuruyorlar. Rum ve Ermenilerden de takımlar oluşturuluyor ve lig kuruluyor. Ali Sami Bey, Moda çayırında İngilizlerin bu oyununu görüyor ve girişimlere başlıyorlar. İstanbul Futbol Ligi kuruluyor ve Galatasaray'da bu lige katılıyor. Bu dönemde engellemeler var. Fenerbahçe'nin kurulmasından sonra 1914 yılında İstanbul'da Progrest isminde ki takımın adı değiştirilerek Altınordu yapılıyor ve bünyesinden azınlıklar çıkartılıyor. İzmir kulübü Altınordu'da böylelikle o dönem İstanbul'da kurulmuştur. İttihat ve Terakki gücünü kaybedince Altınordu da gücünü kaybediyor. O zamanlardan bu yana siyasiler, futbolla ilişkili. Türkçülük propagandası yapmak adına Altınordu bir proje takımı. Daha sonra da İzmir'de kuruluyor. Ankaragücü'de İmalat-ı Harbiyeliler tarafından İstanbul'da kuruluyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu daha sonra Ankaragücü başkanlığını da yapıyor. Gençlerbirliği de Cumhuriyet takımı. 1936'da Cumhuriyet'in ilk stadyumu Ankara'da inşa ediliyor" değerlendirmelerinde bulundu.