Osmanlıspor Ekol Göz Menemenspor'u ağırlıyor

TFF 1.Lig 23. hafta açılış maçında Başkent temsilcisi Osmanlıspor, İzmir ekibi Ekol Göz Menemenspor'u bu akşam saat 19:00'da sahasında ağırlayacak. Osmanlıspor, ligde 18 puanla 15'inci sırada yer alırken, son 5 maçında 5 puan toplayabildi. Ekol Göz Menemenspor ise, 32 puanla 7'nci sırada bulunuyor. İzmir ekibi, son 5 maçında 4 puan toplarken bu 4 puanı son 2 maçında elde etti. Menemen Belediyespor son maçında Eskişehirspor'u sahasında 3-1 mağlup ederken, Osmanlıspor ise son dakikada kalesinde gördüğü gol nedeniyle Altınordu deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Osmanlıspor, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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